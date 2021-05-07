Харламов предложил кандидатуру Билла Гейтса в качестве нового героя «Холостяка»

Гарик Харламов предложил кандидатуру Билла Гейтса в качестве героя следующего сезона шоу «Холостяк». Все дело в том, что основатель корпорации Microsoft после 27 лет брака публично рассказал о разводе со своей супругой Мелиндой.

Гарик Харламов решил с юмором прокомментировать эту новость. Он провел параллель с Тимати, который стал главным героем «Холостяка» в нынешнем сезоне. Через короткое время после официального расставания с матерью своего сына Анастасией Решетовой он заявил, что будет искать себе избранницу в рамках романтического проекта.

На своей странице в социальной сети Instagram Гарик Харламов обнародовал отредактированный снимок Тимати. Лицо рэпера он заменил изображением Билла Гейтса. В описании к посту юморист заявил, что это будет «распилом века». Также он спросил у фолловеров, кто бы смотрел проект с участием бизнесмена.

На просторах китайской социальной сети Weibo начала распространяться информация о романе Гейтса с молодой переводчицей. Сама же она опровергает эти слухи, заявляя, что с миллиардером ее связывают исключительно рабочие отношения.