Tesla взломали с помощью летающего дрона

Немецким исследователям удалось продемонстрировать способ, как бесконтактно взломать автомобиль Tesla через Wi-Fi. Прибегнув к помощи квадрокоптера, используя уязвимости, допущенные программным обеспечением транспортного средства, злоумышленники смогли добиться получения доступа и выйти на информационно-развлекательную панель авто, в которой есть выход на функционал, позволяющий открытие дверей, смены режима движения и управление командами других параметров. Специалисты решили заранее передать послание с этой информацией в Tesla и выложили публикацию статьи и ролик, в котором есть описание метода, дав возможность автопроизводителю произвести устранение уязвимостей.

Комплектация современных автомобилей оснащена массой электронных модулей, связанных с управлением и практически почти все они имеют функции введения команд с компьютера. Это открывает возможности реализовать ряд новых функций, таких как автоматическая парковка, и обновление машины «по воздуху», но при этом возникает множество рисков, так как при взломе компьютера машины, злоумышленники смогут получать доступ к гораздо большим возможностям, чем в старых автомобилях. Для того чтобы взломать их, у злоумышленников должна быть возможность физического доступа к машине. Например, недавно исследователями был осуществлен взлом Jeep. Но гораздо большей опасностью грозят способы, подразумевающие удаленный доступ.

Немецкими исследователями Ральфом-Филиппом Вайнманом и Бенедиктом Шмоцле продемонстрирован способ, с помощью которого не только можно взламывать авто удаленно, но главное то, что транспортное средство само выполняет подключение к сети злоумышленников.

Тот факт, что исследователями была выбрана целью информационно-развлекательная система автомобиля Tesla, взаимодействие водителя с которой происходит с помощью большого сенсорного экрана, очевиден. Предварительно, ими было изучено много разных вариантов атаки, но они предпочли менеджер подключений Connman, по причине получения доступа к нему через Wi-Fi. Идея специалистов состояла в использовании обнаруженной особенности автомобиля Tesla, сканирующего вокруг себя окружающую сеть и в случае обнаружения Tesla Service, подключающегося к ней с использованием пароля, который ранее был извлечен другим исследователем из прошивки автомобиля.

Источник: yandex.ru