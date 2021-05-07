“Думал, что нож их остановит”. Подозреваемый в умышленном убийстве при превышении мер самообороны ветеран АТО рассказал подробности случившегося

Как уверяет Пекельный, драка началась с того, что он сделал замечание одному из нападавших.

“На дискотеке меня толкнул парень из соседнего села Ивановка. На это я ему сделал замечание – сказал, что здесь также люди стоят и чтобы он смотрел, куда идет. На что он набросился на меня с кулаками. Мы начали ругаться, я стал кричать, чтобы его забрали от меня, потому что он неадекватен, нетрезв. Но этого никто не сделал, и тогда я стал убегать, чтобы избежать дальнейшего конфликта с ним”, – рассказал ветеран.

Пекельный впоследствии заметил, что его преследуют пятеро незнакомцев, одним из них был участник конфликта на дискотеке.

Группа людей забежала в его двор, стала бить окна и вырывать дверную ручку, утверждает он. В доме находилась мать Пекельного. Ветеран говорит, что она страдает психологическими расстройствами, имеет группу по инвалидности и очень испугалась. Пекельный вышел к нападавшим и взял с собой нож, чтобы напугать их.

“Я думал, что это [нож] их остановит, испугает и они просто уйдут, потому что адекватные люди, даже пьяные, если видят нож, то убегают. Это должно было их заставить покинуть мой двор, но Владимир [Воробец] снова набросился на меня с кулаками, когда я уже был с ножом. Я в ответ ударил его ножом”, – рассказал Пекельный.

После удара ножом Воробец и его друзья стали убегать. Раненый пробежал 300 метров и упал. По словам Пекельного, он вместе с нападавшими разговаривал около 15 минут. Когда Воробец начал терять сознание, друзья пытались затащить его в автомобиль и поехать навстречу медикам.

Пекельный в это время уже позвонил в полицию и сообщил о нападении. Ветеран также просил вызвать скорую помощь, однако медики по приезде констатировали факт смерти 23-летнего Воробца.

Контекст:

По сведениям портала, Пекельный после обучения в колледже сразу пошел служить по контракту в Вооруженные силы Украины. Три года он отслужил в зоне АТО в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Инцидент, из-за которого ветерану АТО Пекельному сообщили о подозрении, произошел в селе Глещава Тернопольской области. По версии следствия, 2 мая ветеран на дискотеке сделал замечание группе из шести человек, разгорелся конфликт.

Ветеран признался в содеянном, ему избрали меру пресечения. Санкция ст. 118 Уголовного кодекса, которую инкриминируют Пекельному, предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, лишение свободы на такой же срок или ограничение свободы на срок до трех лет.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посчитал преждевременным и необоснованным предъявление подозрения в умышленном убийстве Пекельному. Глава МВД сказал, что ветеран был вынужден применить холодное оружие для самозащиты.

Один из адвокатов Пекельного, Виталий Коломиец, рассчитывает, что уголовное производство в отношении ветерана закроют на основании ч. 3 ст. 36 Уголовного кодекса Украины (необходимая самооборона).

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