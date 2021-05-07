 

“Когда это происходит в постели, я становлюсь фурией”. Кухар рассказала о вредных привычках мужа

07.05.2021, 10:18, Новости дня
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“Слава богу, что мой муж не курит и не пьет. А вот семечки! Особенно в момент, когда смотрит телевизор. Еще и детей к этому приучает. Когда это происходит в постели, я просто становлюсь домашней фурией. И всем мало места, все летает по квартире”, – заявила она.

По словам Кухар, у супруга есть запасы семечек, которые находятся дома у его матери. 

Рассказывая о вредных привычках мужа, Кухар также упомянула любовь Стоянова к быстрой езде.

“Он очень сильно гоняет. Он такой, знаете, балетный Шумахер (Михаэль Шумахер – немецкий автогонщик. – “ГОРДОН”). Скорость – его стихия. Вот там действительно у нас настоящие драки происходят. Мне хочется все время окатывать его водой, чтобы он не давил на газ и не устраивал эти гонки”, – резюмировала она.

ВИДЕОВидео: Телеканал Интер (Inter TV channel) / YouTube
Контекст:

Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. Супруги воспитывают двоих детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009), и общую дочь Анастасию (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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