“Хотели раскрутить “украинский след”. Фигурант дела о “покушении на Лукашенко” просит статус беженца в Украине

Макаренко отметил, что у него есть вид на жительство в Украине, где живет его семья и находится сейчас он сам. По его словам, в Беларуси ему уже присвоили статус обвиняемого по делу о “государственном перевороте”, заочно арестовали и уведомили, что будут просить Украину об его экстрадиции.

Он и его адвокат планируют обратиться в Офис генпрокурора Украины, чтобы сообщить о политических мотивах уголовного дела против него в Беларуси и ходатайствовать о невыдаче, а также получить информацию об экстрадиции.

“Дело явно политическое и сфальсифицированное. Я даже не знаю, что белорусская сторона может написать в запросе. Мне было бы интересно его прочитать, потому что я не предпринимал никаких действий, которые можно охарактеризовать как заговор или покушение”, – сказал Макаренко.

Белорус не исключает, что его включили в список фигурантов дела с целью продвижения идеи об “украинском следе”.

“Сейчас такие конфронтационные отношения с Украиной… И из-за того, что я провел большую часть времени в Украине, моя семья живет здесь, видимо, хотели продвинуть украинский след. Иначе я не понимаю, зачем я им нужен”, – считает Макаренко.

Макаренко скептически относится к признанию вины другими участниками дела, так как “в тюрьме КГБ можно признаться в чем угодно”.

30 апреля в Комитете государственной безопасности Беларуси назвали имена девятерых обвиняемых в деле о “заговоре с целью захвата государственной власти”, их опубликовало государственное агентство БЕЛТА.

Помимо Макаренко, это политолог Александр Фядута, лидер Партии БНФ Григорий Костусев, адвокат Юрась Зенкович, активистка Ольга Голубович (эти четверо задержаны, находятся в СИЗО КГБ), а также психиатр Дмитрий Щигельский, ученый Павел Кулаженко, Александр Перепечко (все трое живут в США) и бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар (живет в Литве).

Генеральная прокуратура Беларуси в отношении Щигельского, Перепечко, Кулаженко, Макаренко и Макара заочно применила меру пресечения в виде заключения под стражу.

Официальный представитель Комитета государственной безопасности Андрей Ярош сообщил, что КГБ инициирует экстрадицию обвиняемых из США, Литвы и Украины в Беларусь. Кроме того, КГБ направил в учреждения юстиции США просьбу об оказании правовой помощи во всестороннем исследовании обстоятельств дела.

“Наша Нива” 6 мая сообщила, что еще в конце апреля в Беларуси был задержан десятый обвиняемый в заговоре – дальнобойщик Денис Кравчук.

Контекст:

17 апреля ФСБ России заявило о задержании в РФ двух граждан Беларуси – Федуты и Зенковича, которые якобы готовили военный переворот в Беларуси “по отработанному сценарию “цветных революций” с привлечением местных и украинских националистов”, а также физическое устранение Александра Лукашенко, называющего себя президентом Беларуси. Российская спецслужба заявила, что Зенкович прибыл в Москву после “консультаций с посольством США” в Польше.

В тот же день Лукашенко объявил о подготовке покушения на себя и сыновей якобы с привлечением ФБР и ЦРУ. Он назвал Зенковича “агентом” американских спецслужб.

Также 17 апреля в эфире белорусского государственного канала ОНТ вышел сюжет, в котором показали фрагменты онлайн-конференции, среди участников которой были семь человек, которых теперь обвиняют в попытке переворота. “Задача номер один – устранить самого главного. Задача номер два – занять, блокировать ОМОН. Задача номер три – занять ряд символических объектов в центре города, в том числе радиостанции и телевидение, и зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска”, – говорит на этих кадрах Зенкович.

Кулаженко и Перепечко прокомментировали это видео изданию TUT.BY – по их словам, в эфире было несколько фрагментов из разных онлайн-встреч открытого дискуссионного клуба, на котором “обсуждалось все то, что обсуждается на кухнях каждый вечер в любой белоруской семье: как ускорить уход Лукашенко”. Кулаженко подчеркнул, что дискуссии теоретиков ничего общего с подготовкой и планированием убийств и переворотов не имеют. Перепечко добавил, что в ходе дискуссий обсуждались “все возможные и невозможные варианты сценария преодоления глубокого политического кризиса в Беларуси”, и отрывки некоторых из них публиковались в интернете в открытом доступе.

Госдеп США 18 апреля заявил, что американские власти знакомы с информацией о предполагаемом заговоре против Лукашенко и видели его заявление о подготовке покушения, но “любое предположение” о причастности к этому американских властей “абсолютно ложное”.

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