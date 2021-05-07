Ляшко рассказал, когда привитые от COVID-19 украинцы получат вторую дозу вакцины

“В частности, CoviShield, которым начали прививать 24 февраля, интервал между первым и вторым прививанием 12 недель, поэтому вторая прививка должна начаться 19 мая… Вакциной CoronaVac начали прививку 13 апреля, интервал между первым и вторым прививанием 28 дней, поэтому вторая прививка должна начаться 11 мая. И вакциной Pfizer – начали 18 апреля, интервал 21 день, поэтому вторая прививка должна начаться 9 мая”, – отметил Ляшко.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca. 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac. 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech. С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По состоянию на 7 мая в Украине сделали почти 822 тыс. прививок против коронавируса (37 967 – за последние сутки), две дозы получило 428 человек, свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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