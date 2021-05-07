 

Shum. Dj Nana выпустила ремикс на песню представителей Украины на “Евровидении 2021” Go-A . Аудио

07.05.2021, 10:18, Новости дня
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“Мне нравится открывать для себя молодых исполнителей, которые имеют свое музыкальное лицо и, более того, работающие в сегменте этно-электро-фолк. Услышав музыку Go-A, я сразу обратила на них внимание, появилась идея сделать что-то вместе”, – прокомментировала тандем Dj Nana.

Над ремиксом работал аранжировщик Сергей Ранов под руководством саунд-продюсера Руслана Квинты.

“Всегда интересно наблюдать за тем, каким видят наше творчество. У Dj Nana интересное и необычное прочтение. Надеемся, что мы дождемся момента, когда нам позволят наконец собраться на танцполах. Кажется, именно там наш ремикс максимально сможет раскрыть свой потенциал”, – заявили Go-A.

Конкурс “Евровидение 2021” будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая – из-за пандемии коронавируса мероприятие состоится в новом формате. Участие в “Евровидении 2021” примут представители 39 стран.

Go-A выступит в первом полуфинале под 15-м номером.

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Аудио: DJ NANA / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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