 

Грозит ли рублю обвал? Ответ экономиста

07.05.2021, 10:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский отметил, что последние недели “приучили к форс-мажорам”, но сейчас россияне могут выдохнуть: никаких глобально влияющих на курс рубля событий не ожидается.

По прогнозам экономиста, в ближайшие недели доллар будет стоить примерно 74,5 – 75 рублей, а евро – 89-91 рубль. “Даже укрепившаяся до 70 долларов за баррель нефть не смогла серьезно повлиять на рубль”, – добавил специалист в разговоре с журналистом “Российской газеты”.

Переславский считает, что в скором времени доллар укрепится по отношению к другим мировым валютам. Произойдет это после выступлений министра финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и руководителя Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса.

Специалист также назвал страны, которым грозит крах валюты. Среди них – Индия и Турция. Эксперт пояснил, что именно в этих странах наблюдается наиболее напряженная ситуация с распространением коронавируса. Инвесторы боятся вкладывать деньги в их валюты.

Ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов рассказал, что в ближайшие полгода курс рубля будет незначительно колебаться. Стоит ли ожидать снижение доллара до 60 рублей, Вы узнаете из этого материала.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / Ученые научились предотвращать COVID-19?

24.09 / Ученые рассказали, как правильно спать для похудения

01.07 / Подготовка к колонизации Марса: в ОАЭ специалистами построен марсианский город

17.04 / Мнение: Пожар в рейхстаге

16.09 / «Ценна любая информация»: в США движение MeeToo составило список деятелей Голливуда, почему-то еще не обвиненных в домогательствах

29.08 / Мнение: Протесты в Белоруссии в карикатуре

28.07 / Мнение: Когда можно бить полицейских?

15.01 / Чубайс попросил откачать у него вакцину Pfizer

28.09 / В Подмосковье спасли проглотившего более 20 магнитов трехлетнего ребенка

17.02 / Лукашенко занимается вымогательством и шантажом России – политолог Безпалько

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика