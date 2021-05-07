Россиянам рассказали об опасности старых смартфонов

Россиянам сообщили, что использовать устаревшие смартфоны может быть опасно. Нужно помнить, что чем старше телефон, тем легче с ним справиться хакерам.

Проблема заключается в том, что компании не вводят дополнительных обновлений для устаревших моделей. В связи с отсутствием новых версий операционных систем телефон становится уязвим, о чем предупредил Сергей Кузьменко – старший по тестированию цифровых продуктов в «Роскачестве».

Эксперты отмечают: пока выходят обновления операционной системы, не стоит их игнорировать и пренебрегать, ведь именно они защищают девайсы и усложняют мошенникам работу.

По словам Кузьменко, если прекратить обновлять ОС, хакеры смогут легко разобраться со всеми сложностями и им даже не придется переживать о том, что новое обновление обезопасит от них пользователей.

По причине отсутствия обновлений телефон не просто становится приманкой для хакеров, но и начинает работать хуже. Снижается скорость его работы и для выполнения стандартных команд смартфон затрачивает намного больше времени.

Источник: rg.ru