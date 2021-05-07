 

Компания IBM создала первый в мире чип на основе 2-нм технологического процесса

07.05.2021, 9:26, Разное
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IBM представила единственный в своем роде чип, созданный на основе 2-нм техпроцесса. В городе Олбани, США, находится одна из лабораторий компании, где устройство и было разработано.
Площадь чипа составляет 150 квадратных миллиметров и вмещает в себя свыше 50 миллиардов транзисторов (их площадь, в свою очередь, составляет 333 миллиона на квадратный миллиметр). Об остальном, включая процессор, логику и память, эксперты пока не сообщали.

Для сравнения IBM привела в пример 7-нанометровые чипы. 2-нанометровая новинка имеет производительность на 75% выше. Отмечается, что количество энергии чипы потребляют одно и то же, а снизив уровень производительности новинки до стандартной, потребляемая энергия уменьшится на 45%.

При переходе на 2-нм технологический процесс получится увеличить время автономной работы смартфонов до 4-х суток, пояснила компания. IBM акцентирует внимание и на том, что использование данных чипов положительно повлияет на окружающую среду (чип оставляет меньше углеродного следа) и снизит общее количество потребления энергии дата-центров.

Источник: pepelac.news



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