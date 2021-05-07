Эксперты назвали опасность старых телефонов
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Эксперт Роскачества Сергей Кузьменко в ходе интервью объяснил, чем могут быть опасны старые телефоны. Многие люди длительное время не хотят менять свои девайсы, поскольку привыкли к ним. Однако они должны помнить, что устаревшие смартфоны не получают обновление операционных систем, поэтому уязвимы для хакеров.
Важно не затягивать с обновлением ОС и всех приложений на устройстве в целом, чтобы предотвратить появление потенциальных уязвимостей. Разработчики находят в системе множество дыр и закрывают их посредством очередного «патча».
Чем дольше человек использует старый телефон, тем уязвимее гаджет становится для различных мошенников. К тому же снижается его быстродействие: со временем на выполнение аналогичных задач потребуется значительно большее количество ресурсов.
Обновление операционной системы должно происходить только из официальных источников. Если его скачать в другом месте, то есть риск загрузки вредоносного ПО.
Источник: rg.ru
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