 

Повышение гарантированной суммы вкладов будет зависеть от реструктуризации долгов ФГВ

07.05.2021, 9:24, Новости дня
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По данным агентства, в закон предлагается заложить схему реструктуризации, которая была утверждена еще в прошлом году Советом по финансовой стабильности, в который, в частности, входят НБУ, Министерство финансов, Нацкомфинуслуг, ФГВФЛ и др. Эта схема не предусматривает списание долга фонда, зато определяет конкретные источники его погашения.

“Большая часть, а именно проценты, будет погашаться из средств, взысканных с бывших акционеров обанкротившихся банков и связанных лиц за причиненный ими ущерб. Перечисление в Министерство финансов по “телу” кредита будет осуществляться в случае достаточности капитала Фонда для обеспечения будущих рисков”, – сообщила финансовый директор ФГВФЛ Елена Нужненко.

По словам экспертов, важно, что предложенная в законопроекте схема реструктуризации содержит конкретные источники погашения долгов.

“Предложенная модель погашения долгов фонда может стать намного эффективнее нынешней, ведь есть конкретный источник происхождения средств для уплаты основной суммы долга и процентов и не предвидится списания. В последнее время правительство демонстрирует настроенность взяться за возвращение средств, выведенных из банков, и недавно начала работу межведомственная рабочая группа по возвращению таких активов, которую возглавляет премьер. Если не медлить с подготовкой законодательства, которое позволит направить взысканные средства на возврат долгов, это будет существенным источником наполнения госбюджета”, – отметил руководитель практики реструктуризации KPMG Украины Юрий Федоров.

Контекст:

Долг Фонда гарантирования вкладов сформировался в 2014–2016 годах, когда обанкротилось около 100 банков, и ФГВ позаимствовал у НБУ и Минфина 80 млрд грн кредитов под 10–14% годовых для выплаты вкладчикам 90 млрд грн гарантированного возмещения в целом.

На сегодня ФГВ полностью рассчитался с НБУ (возвращено 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн – начисленные проценты), а также досрочно рассчитывается с Министерством финансов (возвращено 19,6 млрд грн, из которых почти 7 млрд грн – проценты).

В то же время ведомство все еще должно госбюджету более 100 млрд гривен – около 50 млрд “тела” и более 60 млрд грн процентов, которые будут начисляться до 2031 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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