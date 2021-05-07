Индия второй день бьет рекорды по количеству заболевших COVID-19

В этот день 3915 человек умерли от COVID-19.

Общее число выявленных по стране случаев инфицирования коронавирусом с начала эпидемии составило почти 21,5 млн. От COVID-19 умерло уже более 234 тыс. человек, сообщило правительство Индии.

Сутками ранее, 5 мая, в Индии подтвердили 412 262 новых случаев заболевания COVID-19, умерло в этот день наибольшее количество людей – 3980.

Медицинские работники и чиновники в Индии говорят о “катастрофической” нехватке кислорода в больницах. Кроме этого, направленная Индии гуманитарная помощь для борьбы с COVID-19 не доходит до населения, сообщил телеканал CNN.

Реальные цифры заболевших и погибших от COVID-19 в Индии могут в пять – десять раз превышать официальные. Всего за четыре месяца в стране зарегистрировано 10 млн случаев заболевания, отметило Reuters.

Контекст:

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. Страна 12 апреля вышла на второе место в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

—