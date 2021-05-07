“Испанский стыд”, “Порнография”. Волочкова в стрингах показала растяжку на шее у своего любовника

“Поддержка бывает разной. Таким бывает начало нашего дня. Вот так уже девять с половиной месяцев Олег носит меня на руках. И я за очень многое ему благодарна”, – написала она.

По словам балерины, для сбережения этих “сокровенных отношений” им обоим понадобились терпение и мудрость.

“Ну, не публичный Олег человек и не гонится за известностью. И, слава богу, мы никогда не меряемся ничем. Ни популярностью, ни славой, ни достижениями, ни возможностями. У нас у обоих все в порядке”, – заверила она.

Волочкова заверила, что их с Олегом отношения построены на взаимном уважении, любви безо всяких условий и на доверии друг к другу.

“Увидев цветочки на моем купальнике, Олег спел мне песенку: “А я в пруду для Лилии сорвал три желтых лилии”. Нам так весело! Я даже не знаю, кем он работает, но в партнеры его беру.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подписчики прокомментировали фото.

“Испанский стыд”, – написала lenochkalevchenko.

“Делает она, а стыдно мне. Хорошо, что дети не видят эту порнографию”, – отметила pasechnik_yanina.

Контекст:

Волочкова с начала мая отдыхает на Мальдивах с бойфрендом по имени Олег.

Впервые балерина засветила нового мужчину, когда 22 марта показала, как праздновала его день рождения. Возраст спутника она не назвала. 30 апреля балерина призналась, что ее новую пассию зовут Олег.

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла.

Она была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

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