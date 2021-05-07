Старший чиновник министерства обороны США – НЛО «демоничны, и мы не должны их преследовать»

Лю Элизондо — бывший офицер разведки Министерства обороны и бывший директор AATIP, предыдущей программы Пентагона по НЛО, с 2010 по 2017 год. Нет, это не Лю считает, что НЛО демоничны, он вместо этого рассказывает историю о ком-то еще в правительстве, у которого была эта вера.

Элизондо вместе со своим коллегой Кристофером Меллоном, бывшим заместителем помощника министра обороны по разведке и Стивом Джастисом, недавно вышедшим на пенсию директором по передовым системам Lockheed Skunkworks, начали публично говорить о феномене НЛО в 2017 году.

При этом они присоединились ко многим другим с проверенным высокопоставленным опытом в правительстве, которые публично комментируют эту тему, выражая свою обеспокоенность по поводу того, что это явление реально и что общественность имеет право знать о нем.

С точки зрения гражданина, «почему НЛО держат в секрете?» это сложный вопрос.

Да, существует вероятность того, что с этим явлением связаны интересы корпоративной и финансовой элиты, которые хотели бы извлечь из этого выгоду и / или повлиять на восприятие гражданами этого явления по скрытым мотивам.

Но, возможно, это неправда, это не то, о чем мы слышим от всех заявивших о феномене НЛО.

Так, что происходит? Это сложно узнать, и только небольшая группа людей, кажется, контролирует секретность вокруг предмета.

Общая идея, кажется, заключается в том, что одной из основных причин секретности, возможно, является ее влияние на культуру и религию.

Многочисленные информаторы на протяжении многих лет говорили нам, что правительства знают, что это явление контролируется нечеловеческим интеллектом.

Через 15 минут интервью газете «Нью-Йорк Пост» Элизондо рассказывает о встрече, которую он провел с высокопоставленным чиновником Министерства обороны, который сказал ему, что в правительстве есть люди, которые не хотят, чтобы информация о предмете раскрывалась из-за их (должностные лица) философских и религиозных систем верований.

«Я очень хорошо помню этот разговор, эм, это человек, которого я очень уважал, очень-очень высокопоставленный человек… Он сказал мне: « Мы уже знаем, что это ». Я сказал ОК, сэр, так что это?

И он сказал, он спросил меня: «Ты читал Библию в последнее время?» И я не совсем понимал, что он имеет ввиду?

И он сказал: «Что ж, тогда ты знаешь, что они демонические, и мы не должны преследовать их». Он не шутил, это именно то, что он чувствовал… »

Затем Лю продолжает подчеркивать, что «что бы это ни было, нам нужно это выяснить».

Было время, когда церковь даже не смотрела в телескоп Галилея, потому что это противоречило их повествованию … Это то, с чем мы имеем дело в течение долгого времени …

Представьте себе первого человека, который решил сесть на лодку и плыть за горизонт, да, а там обсуждают морских монстров и кракенов, которые сожрут вас и разрушат вашу лодку.

И тем не менее, мы все равно это сделали, мы плыли и исследовали мир, и оказалось, что 500 лет спустя да, действительно, есть морские чудовища, за исключением того, что мы называем их великими кальмарами Тихого океана и большими белыми акулами и китами.

Теперь они просто часть природы, у них есть научное название.

Возникает вопрос. Готово ли человечество к раскрытию? Независимо от ответа, это происходит.