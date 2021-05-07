Стало известно о планах Псаки уйти в отставку

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки планирует оставить свой пост, информирует телеканал CNN.

По словам Псаки, она договаривалась с командой Байдена именно о годичном сроке работы. «Я думаю, что через год или приблизительно через год этот пост займет другой человек», – сказала она в подкасте журналиста Дэвида Аксельрода, передает РИА «Новости».

Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.Настоящую славу на постсоветском пространстве ей принес кризис на Украине, в свете которого ей приписывались многочисленные искрометные высказывания о туристах, бегущих с Донбасса, чтобы подышать горным воздухом Ростова, или о планах США прислать флот к берегам Белоруссии.

Кроме того, знаменитым стало ее заявление о «выборной карусели», значение которой она не сумела объяснить журналистам. Эти и другие выступления Дженнифер породили в РФ специальный термин «псакинг».