В Сызрани из-за сорвавшегося приезда губернатора вернули траве жёлтый цвет

20 сентября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил о поездке в Сызрань, где обещал решить проблему с вывозом мусора в городе.

Коммунальные службы Сызрани провели масштабную подготовку к приезду губернатора. Однако глава региона решил отложить посещение районного центра в связи с майскими выходными.

Коммунальными службами были отремонтированы дороги и тротуары, побелены деревья и бордюры, проведены ремонтные работы фасадов зданий вблизи офиса оператора по вывозу ТКО. Была также озеленена сухая трава вдоль планируемого маршрута губернатора, но из-за срыва поездки Дмитрия Азарова, покрашенной в зелёный цвет траву пришлось возвращать привычный цвет сухой травы.

– Зелёная трава обозначает торжество, праздник, ну или приезд важного чиновника. Зачем эта красота, когда никто не приедет? Чтобы не путать жителей, срочно необходимо перекрасить траву в привычный для горожан цвет, — прокомментировал данную ситуацию мэр города Николай Лядин.

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