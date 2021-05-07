 

Психолог Котенева рассказала о влиянии секса на простуду

07.05.2021, 8:32, Разное
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Психолог Анна Котенева в ходе интервью рассказала, как секс может повлиять на простуду. В некоторых случаях интимный контакт повышает иммунитет, но при сильной слабости и высокой температуре вступать в половую связь не рекомендуется.
По словам Анны Котеневой, важно обращать внимание на состояние заболевшего человека. При кашле, насморке и лихорадке лучше не заниматься сексом. К тому же здоровый партнер рискует заразиться простудой.

Если человек идет на поправку, уже посетил врача и у него есть силы на секс, то половой акт не навредит, а выступит в роли укрепляющего средства. В любом случае на первое место нужно поставить безопасность партнера.

Физическая близость в целом способствует повышению иммунитета и улучшению настроения. Во время секса активизируются гормоны, отвечающие за удовольствие. Как следствие, укрепляется нервная и иммунная система.

Источник: crimea.ria.ru



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