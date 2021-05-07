Онкологи: 20 привычек могут увеличивать риск рака

Онкологи ВОЗ уверены, что от 30 до 50% случаев рака можно было бы предотвратить, придерживаясь здорового образа жизни. Медики назвали 20 привычек, которые увеличивают риск этого опасного заболевания.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения представили данные статистики, согласно которой, до половины случаев онкологии можно было бы избежать, отказавшись от пагубных привычек. В первую очередь, вредит здоровью никотин, содержащийся в табачных изделиях, в дыме которых содержится порядка семидесяти канцерогенных химических веществ. Пассивное курение также опасно, именно из-за него увеличивается риск опухолей легких, носоглотки, груди, лимфомы и лейкемии, а также опухоли головного мозга. Виновником злокачественных новообразований может быть стресс или ночная работа, понижающая уровень мелатонина, а незащищенный секс может повысить риск рака носоглотки и шейки матки.

Привести к возникновению и развитию злокачественного новообразования могут также и, казалось бы, менее опасные увлечения. К ним относятся привычка добавлять в еду сверхбольшие дозы сахара, употребление переработанных продуктов, в том числе и обработанного мяса, то есть колбас, ветчины и подобных изделий. Потенциальный вред несут и шашлыки или мясо гриль, в которых из-за высоких температур образовываются вещества, повреждающие ДНК. Такие же плачевные последствия приносят и чрезмерные порции чипсов и картошки фри, а также алкоголя. К онкологии может привести рацион, бедный на овощи и фрукты. Привычка не уделять достаточно внимания гигиене полости рта приводит к изменению иммунного ответа и распространению бактерий.

Могут заболеть опасным недугом люди, применяющие тальк, который часто оказывается загрязнен канцерогенным асбестом. Не стоит пользоваться пластиковыми изделиями с синтетическим гормоном BPA, нарушающим эндокринной системы и парабенами, провоцирующими поражение груди. Появление и развитие злокачественной опухоли связано и с малоподвижным образом жизни из-за застоявшихся в организме токсинов. Лишний вес, по данным медиков, вызывает 13 видов онкологии. При жаркой погоде лучше избегать чрезмерного загара, который может привести к образованию меланом. В целом вредные привычки и неправильный рацион также опасны появлением и разрастанием новообразований.

Источник: ufatime.ru