Светлана Лобода показала фотографию с подросшей дочерью Тильдой

Популярная певица Светлана Лобода показала фотографию с подросшей дочерью Тильдой. Вместе с ней артистка позировала на пляже в Дубае.

На майские праздники Светлана Лобода решила отправиться в ОАЭ вместе с детьми. Недавно она веселилась на Кипре, а потом улетала в Дубай. По словам артистки, в мае на этом курорте ей очень хорошо. Публикацию Лобода сопроводила фотографией с подросшей дочерью Тильдой. Девочка прикрыла лицо рукой, но фанаты смогли рассмотреть внешность малышки. Многие отметили, что ребенок очень сильно вырос, через несколько недель младшей наследнице певицы исполнится три года.

Что касается Лободы, то она предстала на фото в раздельном купальнике белого цвета и стильной шляпе. За короткое время публикация набрала огромное количество положительных комментариев и лайков.