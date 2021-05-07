 

Светлана Лобода показала фотографию с подросшей дочерью Тильдой

07.05.2021, 8:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная певица Светлана Лобода показала фотографию с подросшей дочерью Тильдой. Вместе с ней артистка позировала на пляже в Дубае.
На майские праздники Светлана Лобода решила отправиться в ОАЭ вместе с детьми. Недавно она веселилась на Кипре, а потом улетала в Дубай. По словам артистки, в мае на этом курорте ей очень хорошо. Публикацию Лобода сопроводила фотографией с подросшей дочерью Тильдой. Девочка прикрыла лицо рукой, но фанаты смогли рассмотреть внешность малышки. Многие отметили, что ребенок очень сильно вырос, через несколько недель младшей наследнице певицы исполнится три года.

Что касается Лободы, то она предстала на фото в раздельном купальнике белого цвета и стильной шляпе. За короткое время публикация набрала огромное количество положительных комментариев и лайков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.03 / Глобальный рост цен: блокировка Суэцкого канала ударит по карманам россиян

27.07 / Медики рассказали о важной роли аппендикса для организма человека

01.01 / Путин освободил Виктора Гриня от должности замгенпрокурора

08.04 / Первым покупателям недорого монстра автономности с AMOLED Redmi Note 10 в России дают скидку

21.09 / Эксперт заявила о неизбежности падения режима Лукашенко: Даже план с новой Конституцией не поможет

23.11 / Названа цель визита Лаврова к Лукашенко: Почтальон Путина

23.01 / Мнение: Работа с преподавателями по-китайски

26.11 / Кто стоит за глобалистами и кому и зачем всё это нужно?

27.01 / Скандалы: Роману Баданину отказали в иммиграции

01.03 / «Очень мерзко»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика