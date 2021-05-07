Степанов назвал сроки поставок вакцины Novavax в Украину

“Уже в июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины Novavax из законтрактованных нами 10 млн. Обсудили с господином Пунавалой возможность увеличения объемов поставок Novavax с 10 до 15 млн в этом году. А также увеличение объемов первой партии вакцин с 2 до 4 млн доз”, – проинформировал министр.

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Кроме этого, Степанов отметил, что индийское правительство не дает разрешение на экспорт очередной партии вакцины Covishield производства Oxford/AstraZeneca.

“Хочу напомнить, что согласно нашему контракту полтора миллиона доз этой вакцины Украина должна была получить еще до 31 марта. Но индийское правительство не дает разрешение на их экспорт. В заложниках такой ситуации, когда вакцины проплаченные, но вывезти их нельзя, находятся и другие страны, в частности Великобритания”, – написал глава Минздрава.

При этом он сказал, что со своей стороны власти Украины делают “все возможное, чтобы разблокировать поставки вакцин”.

“Я написал ряд писем индийскому правительству. Также премьер-министр [Украины] Денис Шмыгаль несколько раз обращался к своему индийскому коллеге с просьбой дать разрешение на экспорт вакцин. Надеемся, что ситуация образуется в ближайшее время”, – резюмировал Степанов.

Контекст:

Вакцина компании Novavax вышла на третью стадию исследований в январе этого года и показала эффективность в 89,3%. Накануне Novavax уведомила Европейский союз, что планирует начать поставки своей вакцины от COVID-19 к концу этого года.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca.

13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac.

18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech.

С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По состоянию на 7 мая в Украине сделали почти 822 тыс. прививок против коронавируса, две дозы получило 428 человек, свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко 6 мая заявил, что Национальный план вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине недовыполнен в четыре раза.

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