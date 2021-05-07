 

В Сенате США предсказали захват Афганистана талибами

07.05.2021, 8:04, Новости дня
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Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) может уже к концу 2021 года получить контроль над Афганистаном на фоне вывода из страны американских сил, выразил мнение лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

«Я думаю, высока вероятность того, что (запрещенная в РФ террористическая организация) «Талибан» вернет себе контроль над страной, возможно, уже в конце [2021] года», – приводит ТАСС слова Макконнелла, которые опубликованы в американском издании The Hill .

«Я считаю ошибкой полный уход [войск из Афганистана]. Я думаю, что некоторое присутствие там в целях борьбы с терроризмом и обучения [местных сил] – в лучших интересах Америки», – добавил законодатель.

В понедельник появилась информация, что США и запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. При этом ранее Госдепартамент США призвал американских граждан срочно покинуть Афганистан. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана, о чем главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран Североатлантического альянса договорились двумя неделями ранее. В Сенате США стремительный вывод американских войск из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным».

13 апреля появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Позже Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.

Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. В марте запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.



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