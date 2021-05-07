 

Нападающий сборной РФ по хоккею признан самым ценным игроком юниорского ЧМ

07.05.2021, 8:04, Новости дня
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Нападающий российской сборной по хоккею Матвей Мичков признан самым ценным игроком (MVP) юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет), который завершился в США.

Кроме того, Мичков признан лучшим нападающим чемпионата мира, житель России стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира, на его счету 16 очков (12 голов + 4 передачи) в семи матчах, передает РИА «Новости».

Также Мичков и вратарь российской сборной Сергей Иванов вошли в символическую сборную юниорского чемпионата мира.

Полностью состав символической сборной выглядит следующим образом: голкипер Иванов (Россия), защитники – Алекси Хеймосалми (Финляндия), Брандт Кларк (Канада), нападающие – Коннор Бедард (Канада), Мичков (Россия), Саму Туомаала (Финляндия).

Лучшим вратарем турнира был признан канадец Бенджамин Гудро, лучшим защитником – Хеймосалми.

Российские хоккеисты завоевали серебро турнира, уступив в финале сборной Канады (3:5). Иванов принял участие в шести матчах турнира, отражая 91,26% бросков по своим воротам. Мичков в семи играх забросил 12 шайб и сделал четыре голевые передачи.



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