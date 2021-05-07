Нападающий сборной РФ по хоккею признан самым ценным игроком юниорского ЧМ

Нападающий российской сборной по хоккею Матвей Мичков признан самым ценным игроком (MVP) юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет), который завершился в США.

Кроме того, Мичков признан лучшим нападающим чемпионата мира, житель России стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира, на его счету 16 очков (12 голов + 4 передачи) в семи матчах, передает РИА «Новости».

Также Мичков и вратарь российской сборной Сергей Иванов вошли в символическую сборную юниорского чемпионата мира.

Полностью состав символической сборной выглядит следующим образом: голкипер Иванов (Россия), защитники – Алекси Хеймосалми (Финляндия), Брандт Кларк (Канада), нападающие – Коннор Бедард (Канада), Мичков (Россия), Саму Туомаала (Финляндия).

Лучшим вратарем турнира был признан канадец Бенджамин Гудро, лучшим защитником – Хеймосалми.

Российские хоккеисты завоевали серебро турнира, уступив в финале сборной Канады (3:5). Иванов принял участие в шести матчах турнира, отражая 91,26% бросков по своим воротам. Мичков в семи играх забросил 12 шайб и сделал четыре голевые передачи.