Блинкен прокомментировал возможное отключение России от SWIFT

“Не хочу говорить о каких-то гипотетических шагах, которые мы можем сделать в будущем. Скажу вот что: когда речь идет о том, чтобы сдержать агрессию, или о том, чтобы ответить, мы рассмотрим любой разумный вариант”, – заявил руководитель американской дипломатии.

По его словам, США “настроены решительно” и будут отвечать, “если Россия продолжит делать необдуманные, агрессивные шаги в отношении Украины или других наших партнеров”.

“Не с целью эскалации, не потому, что нам нужен конфликт, а потому, что такие действия не могут оставаться без ответа, не могут быть безнаказанными”, – подчеркнул он.

Блинкен добавил, что США хотели бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, и президент Джо Байден ясно дал это понять президенту РФ Владимиру Путину.

“Но в конце концов это зависит от России – от того, что она делает, и того, что не делает”, – подытожил госсекретарь США.

Контекст:

29 апреля Европейский парламент принял резолюцию об обострении отношений России с Украиной и Чехией и отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Ее поддержали 569 евродепутатов, 46 воздержались, 67 были против. В резолюции Россия названа “угрозой европейской безопасности”. Евродепутаты, среди прочего, рекомендовали отключить РФ от SWIFT в случае ее нового вторжения в Украину.

Еще до принятия резолюции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога системы SWIFT.

Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что ситуация в мировой политике “обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада”, поэтому российские власти не исключают вариант отключения России от SWIFT.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные транзакции без SWIFT невозможны.

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