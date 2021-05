Посол ЕС надеется, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по судебной реформе

“Мы надеемся, что этот очень важный вывод проложит путь к установлению процедуры отбора в Высшую квалификационную комиссию судей (законопроект №3711-д), а также определит направление нынешним обсуждениям реформирования Высшего совета правосудия и нового закона о НАБУ”, – говорится в сообщении.

This very important opinion hopefully paves the way to establishing the selection procedure for the High Qualification Commission of Judges (draft law 3711-d) and also gives direction to the ongoing discussions on reforming the High Council of Judges and on the new NABU law. 1/5 https://t.co/8YVVw8w6F0

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 6, 2021

Посол указал, что особенно важно мнение о временном участии международных экспертов в отборочных органах.

“Венецианская комиссия считает необходимым, чтобы после повторного голосования преобладал голос группы, имеющей не менее двух голосов международных экспертов. Это важно для установления доверия к украинской судебной власти, но это также приемлемо с точки зрения национального суверенитета”, – процитировал Маасикас текст вывода Венецианской комиссии.

Он также привел фрагмент вывода о том, что все решения Этического совета, касающиеся как кандидатов, так и действующих членов ВСП, могут быть обжалованы в Верховном суде. Таким образом, окончательное решение во всех случаях остается за национальным органом, добавил дипломат.

Контекст:

Венецианская комиссия 5 мая обнародовала срочное заключение, которым предложила внести изменения в законопроект №5068 о реформе Высшего совета правосудия.

Предложение президента предусматривает создание Этического совета – органа при Высшем совете правосудия, который бы избирал его членов. Этот совет состоял бы из шести человек: трое – действующие судьи или судьи в отставке, остальные – международные эксперты.

Комиссия в целом одобрительно оценила идею акцентирования на добропорядочности членов судейского органа, но в то же время “расстроена, что законопроект является частичной мерой и не предусматривает полноценной реформы судебной системы”.

Пакет “судебных” законопроектов президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду 15 февраля. Кроме проекта №5068, в были поданы законопроект №5067 “О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции” и №5069 “О внесении изменений в ст. 188³² Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия”.

О необходимости проведения судебной реформы и обеспечения независимости этой ветви власти заявляли в ПАСЕ и Международном валютном фонде. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ее важнейшей для Украины.

Судебную реформу в Украине начали в 2014 году. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно деятельности органов судейского управления. Предусмотрены сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Автор документа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.

22 июня 2020 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон Украины “О судоустройстве и статусе судей”. Венецианская комиссия оценила документ в основном положительно. В ноябре Рада отправила законопроект Зеленского на доработку. В феврале 2021-го он внес в парламент еще три проекта законов, касающихся функционирования судебной системы.

