 

Режим ЧС решили ввести еще пяти префектурах Японии из-за коронавируса

07.05.2021, 7:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правительство Японии намерено продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хего, а также расширить его с 12 до 31 мая на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти, сообщил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.

«В Фукуоке и Айти ухудшается ситуация с распространением коронавируса, поэтому мы расширим действие режима на эти регионы», – приводит ТАСС слова Нисимуры на заседании экспертной комиссии.

В рамках ЧС, который был введен в четырех префектурах с 25 апреля по 11 мая, японские власти, в частности, требуют не продавать алкоголь в заведениях общепита, просят местных жителей не покидать свои дома без необходимости, а работодателей – переводить сотрудников на удаленный режим.

Ранее власти Японии решили ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса в Токио, а также в западных префектурах Осака, Киото и Хего с 25 апреля по 11 мая.

В начале марта читатели японского издания Mainichi Shimbun высказались за использование российской вакцины «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол РФ в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.03 / YouTube протестирует интерфейсы, позволяющие скрывать дизлайки под видео

16.10 / Завершен прием заявок на конкурс Фонда президентских грантов

09.07 / Рэпер Джиган объявил себя «официально психбольним»

18.01 / Мнения: Ну и где у нас цифровой концлагерь?

28.10 / В Баку назвали дезинформацией сообщения об обстреле роддома в Степанакерте

20.01 / Генпрокуратура выявила 6 тыс. нарушений законов при дистанционном обучении

21.09 / Euronews – в ЕС пытаются сдержать «вторую волну» эпидемии драконовскими штрафами

22.10 / Кремль готовится к новым конфликтам с Западом – СМИ

20.07 / МИД прокомментировал сведения о разногласиях Москвы и Дамаска

05.05 / Спустя месяц после смерти принца Филиппа стала известна причина его смерти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика