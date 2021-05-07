 

Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро

07.05.2021, 7:10, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 26,75 копеек, курс евро понизился на 18,5 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 26,75 копеек и составил 73,9625 рубля. Курс евро понизился на 18,5 копеек, до 89,385 рубля, передает ТАСС..

В четверг утром рубль на открытии торгов укрепился к доллару, но подешевел к евро.



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