Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 26,75 копеек, курс евро понизился на 18,5 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 26,75 копеек и составил 73,9625 рубля. Курс евро понизился на 18,5 копеек, до 89,385 рубля, передает ТАСС..

В четверг утром рубль на открытии торгов укрепился к доллару, но подешевел к евро.