Мнение: О фееричном сливе Сергея Лаврова

Карьерного дипломата, нынешнего главу МИД РФ Сергея Лаврова (Калантаряна) многие до сих пор считают равным чуть ли не «железному канцлеру» Александру Горчакову, поднявшему престиж России на недосягаемую до сих пор высоту. Эх, знали бы эти подобострастно считающие, как много «импозантный интеллектуал» сдал за свой продолжительный период пребывания во главе отечественной дипломатии…

Это становится понятным только сейчас.

При всех проблемах, на рубеже 2000-х путинская #Россия унаследовала от ельцинской колоссальный кредит доверия зарубежной общественности. Геополитических авансов ей было выдано немало, от льготной реструктуризации внешних долгов с частичным их списанием до включения в неформальный клуб развитых стран, «Большую семёрку», которая на полтора десятка лет превратилась в «восьмёрку». При этом Запад годами закрывал глаза на российские шалости во внешней политике, включая и военный конфликт с Грузией, завершившийся силовым отторжением от суверенной кавказской республики двух квазигосударственных образований – Абхазии и Южной Осетии.

Казалось бы, все эти авансы и успехи надо развивать, чтобы обеспечивать благоприятные внешние условия для развития внутренней жизни, от экономики до культуры. Но… имеем то, что имеем.

Россия на дипломатическом уровне вошла в глубокий конфликт с коллективным Западом, вернувшим геополитическую ситуацию ко временам «холодной войны». Более того, она ссорится даже со странами, некогда традиционно дружественными или нейтральными. Практически на ровном месте происходит эскалация дипломатических конфликтов с соседями: с Чехией, Болгарией, Молдавией и даже Сербией (вспоминаем «искрометную» шутку Марии Захаровой о встрече Вучича с Трампом). О проигранной наглухо Украине, которая теперь только и мечтает, что освободиться от всех остатков российского влияния, можно даже не говорить.

И за всем этим скрывается титаническая работа Сергея Лаврова и его подчинённых. Уровень которых сам министр оценил известным выражением «Д.,б.!».

Действительно, надо было очень сильно постараться, чтобы сдать и слить всё, оказавшись в итоге «в кольце врагов». Даже братская и целиком зависимая #Беларусь – и та показала себя ненадёжным союзником.

Нельзя не видеть, как в последние годы российский МИД вместо улаживания конфликтов, наоборот, высвечивает и подсвечивает звериный оскал врагов, сгрудившихся на границах России по всему периметру. Отечественная дипломатия больше не сглаживает острые углы, не ищет компромиссы, не занимается поиском новых друзей России. Наоборот, будучи «в окопах на передовой с врагом», она пользуется простым и эмоционально окрашенным лексиконом, больше напоминающим пропагандистский язык ток-шоу, чем дипломатический язык ответственного и сильного государства. Ведомство, призванное в своей политике быть наиболее аккуратным и мудрым, действует вульгарно и топорно.

И это, похоже, полностью отвечает интересам нынешней автократической российской власти. Во всяком случае, Сергей Лавров ничуть не в отставке, а в полном фаворе. За свои заслуги он получает ордена и звания, вплоть до Героя Труда Российской Федерации (присвоено в 2020 году). То есть, реально выполняет «ТЗ из Кремля». А то, что МИД де-факто превратился во второй государственный институт пропаганды, который с помощью агрессивной риторики и дипломатических демаршей неуклонно уменьшает круг государств, традиционно и давно симпатизировавших России, в такое задание укладывается.

Но как, почему Сергей Лавров слил и сдал всё, что составляет самую суть дипломатии как искусства возможного, чтобы стать клоуном на службе у п***ов? И сколько лет после него придётся восстанавливать всё из руин и пепла?

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