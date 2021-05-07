Волонтеры Победы рассказали о своей деятельности за рубежом

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» в год 75-летия Победы открыло международные представительства в 50 странах мира. Добровольцы за рубежом поздравляют ветеранов и работают для сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

В этом году активисты также примут участие в ключевых событиях празднования Дня Победы. «Добровольцы из разных стран мира, среди которых Киргизия, Армения, Латвия, Польша, Германия, Египет и другие, включаются в благоустройство памятных мест и воинских захоронений за рубежом, поздравляют ветеранов, рассказывают в разных форматах об истории Великой Победы молодежи. Команды Волонтеров Победы в других странах – это прямое доказательство того, что и за рубежом обычные люди помнят подвиг советских солдат и вклад Советского Союза в общую Победу», – приводятся слова руководителя Волонтеров Победы Ольги Амельченковой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Так, С 6 по 10 мая Волонтеры Победы проведут первый Международный обмен добровольцев. Лучшие активисты движения из Киргизии отправятся в Республику Крым и наоборот. Также обмен произойдет между Ямало-Ненецким автономным округом и Египтом. Помимо участия в праздничных мероприятиях, волонтеры обменяются опытом, поделятся знаниями в организации масштабных патриотических акций, познакомятся с культурой и местными обычаями, посетят достопримечательности и памятные места.

В Латвии Волонтеры Победы проводят акцию «Георгиевская ленточка», несмотря на то, что органы власти недоброжелательно относятся к символике Красной армии и всячески стараются очернить подвиг советских солдат. В 2020 году в первом чтении латвийский Сейм проголосовал за запрет на публичное использование Георгиевской ленточки. Волонтеры Победы Латвии решили передавать желающим символ воинской славы по почтовым ящикам. Для получения ленточки жители республики оставляли заявку на странице странового отделения движения на Facebook.

В Бельгии прошла акция «Сад Памяти». В городе Льеж у интернационального мемориала Куант Волонтеры Победы благоустроили территорию памятника, провели очистку аллеи памяти, высаженную в прошлом году, и посадили новые молодые ели. Также в преддверии Дня Победы активисты движения в Бельгии поздравили и вручили подарки ветерану Ивану Башкатову.

Кроме того, Волонтеры Победы по всему миру принимают участие в шествии «Бессмертный полк онлайн» и рассказывают о своих героях, увековечивая память о них и всех участниках и жертв Великой Отечественной войны.