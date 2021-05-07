Лавров заявил о возможной поставке Армении 1 млн доз «Спутника V»

Россия прорабатывает возможность поставить Армении 1 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с и. о. министра иностранных дел Армении Арой Айвазяном.

«С начала пандемии COVID-19 мы тесно сотрудничаем, РФ оказывает Армении помощь в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Безвозмездно поставлена партия доз вакцины «Спутник V». Пришла буквально в прошлом месяце очередная партия – 15 тыс. доз этого препарата. В ближайшее время планируются дополнительные поставки, прорабатывается запрос наших армянских друзей на предоставление 1 млн доз», – передает слова Лаврова ТАСС.

В Армении сейчас вакцинируют от COVID-19 препаратами «Спутник V» и AstraZeneca. Также в республику доставили 100 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac. Заявленная цель властей – вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тыс. человек.