 

Чешка поделилась потрясающими впечатлениями от поездки по России

07.05.2021, 6:16, Новости дня
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Туристка из Чехии Йолана Седлачкова рассказала журналу Reflex, что получила потрясающие впечатления от зимней поездки по Сибири.

Путешественница отметила, что морозы обычно порождают настоящий хаос в Центральной Европе. Однако в Сибири они превращают труднодоступные места в многолюдные благодаря ледовым дорогам или зимникам. Несколько таких путей ведут через озеро Байкал, передает РИА «Новости».

«Самое глубокое и древнее озеро на Земле притягивает внимание своей уникальной красотой и атмосферой мистики в любое время года. <…> Я уже давно мечтала увидеть Байкал в таком необычайном виде и проехать на собственном автомобиле от одного берега до другого», – написала Седлачкова.

Оказавшись на озере, чешская туристка восхитилась красотой и прозрачностью льда под ногами. Переплетения трещин и россыпи пузырьков показались ей «удивительным зрелищем».

После Байкала путешественница отправилась к Змеиной бухте, где бьет один из самых теплых термальных источников на Байкале (38,5-45 градусов).

«Там купаются в двух деревянных ваннах, размещенных прямо на пляже под открытым небом. Мы согрелись до самых костей. Из воды поднимался пар, который тут же замерзал у нас на волосах. После купания вылезать из ванны на удивление было не так неприятно, как забираться в нее», – отметила Седлачкова.

Затем туристка повернула к глухой деревушке Давша, окруженной девственной природой Баргузинского национального парка, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Деревня – как будто из русской сказки. Деревянные домишки были покрыты снежными шапками, а вокруг – только бесконечные леса и чистое озеро», – говорится в статье.

Южнее Якутска туристка выехала на зимник на реке Лене и побывала у Ленских столбов. Ее впечатлили скальные колонны, обрамляющие реку на протяжении 40 километров.

«Сибирь зимой – это потрясающие впечатления. Все мне там очень близко. Я чувствую себя там как рыба в воде. Я люблю те края и большие расстояния, которые формируют характер людей и порождают невероятные истории», – заключила путешественница из Чехии.

Напомним, в декабре 2020 года канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что мечтает совершить поездку по Транссибирской магистрали. В 2017 году канцлер уже заявляла о мечте прокатиться по Транссибу, вызвав насмешки со стороны российских пользователей Сети.



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