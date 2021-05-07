 

Айвазян указал на важность урегулирования в Карабахе под эгидой ОБСЕ

07.05.2021, 5:22, Новости дня
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Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил о важности формирования условий для возобновления мирного процесса по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«В рамках вашего визита мы уже начали и продолжим в течение дня обсуждать вопрос нагорнокарабахского урегулирования. В этом контексте подчеркнута важность формирования условий для возобновления мирного процесса под эгидой «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ в лице России, Франции и США, наделенной посредническим форматом», – передает его слова ТАСС.

Айвазян также сообщил о готовности обсудить «выполнение положений заявления от 11 января, касательного разблокировки транспортных коммуникаций».

По словам и.о. министра иностранных дел Армении основным вопросом является обеспечение возвращения Азербайджаном всех армянских военнопленных.

«Важнейший вопрос – обеспечение выполнения Азербайджаном возврата всех военнопленных и насильственно удерживаемых лиц. И эту задачу необходимо разрешить как можно скорее, на что указывают также многочисленные данные о продолжающемся массовом нарушении международного гуманитарного права», – сказал Айвазян.

Лавров в свою очередь отметил, что ситуация на земле в Карабахе нормализовалась. ««В нагорнокарабахском урегулировании мы наблюдаем позитивные тенденции. Ситуация на земле существенно нормализовалась. Российский миротворческий контингент выступает гарантом безопасности, он развернут вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Незначительные инциденты, без которых, наверное, ни одна операция не проходит, оперативно и эффективно урегулируются нашими миротворческими военнослужащими. Они же уделяют постоянное внимание и завершению обмена военнопленными», – сказал глава МИД России.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что деятельность российских миротворцев в Карабахе помогает сохранить мир в регионе.



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