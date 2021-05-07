 

Новый аккаунт для публикации заявлений Трампа заблокировали в Twitter

07.05.2021, 5:22, Новости дня
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Руководство Twitter заблокировало учетную запись в американском сервисе микроблогов для публикации заявлений бывшего президента США Дональда Трампа через несколько часов после регистрации ааккаунта, сообщила телекомпания NBC.

Рестрикциям со стороны руководства компании Twitter подвергся аккаунт под названием DJTDesk (сокращенно от Donald J. Trump Desk – рабочий стол Дональда Трампа). В описании к учетной записи указывалось, что она была создана для того, чтобы копировать заявления с недавно созданного экс-президентом США портала From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Трампа») на сайте созданного им же комитета политических действий Save America («Спасти Америку»), передает ТАСС.

Представитель социальной сети сообщил телеканалу NBC, что руководство будет ограничивать деятельность учетных записей, «созданных в качестве замены или средства распространения публикаций, связанных с заблокированными аккаунтами».

Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. Также руководство Twitter решило удалить архив публикаций из аккаунта Трампа. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также сообщил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.

Впоследствии Трамп назвал Twitter «скучным» и отказался возвращаться в социальную сеть. В начале апреля Трамп начал пользоваться новой интернет-платформой Campaign Nucleus. 5 мая стало известно, что Трамп запустил собственную онлайн-платформу DJTDesk, размещенную на сайте комитета политических действий Save America («Спасти Америку»).

Президент Франции Эммануэль Макрон счел блокировку аккаунтов бывшего американского лидера в соцсетях «новым насилием». Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter.



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