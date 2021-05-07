Блинкен назвал визит в Киев «продуктивным»

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве «продуктивным времяпрепровождением».

«Продуктивное времяпрепровождение в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и со всеми, с кем я встретился. США полны решимости перед лицом российской агрессии и в нашей поддержке работы в проведении реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины», – написал Блинкен в своем Twitter.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал деэскалацию конфликта в Донбассе после визита Блинкена в Киев. Между тем накануне госсекретарь США пообещал изучить «любой запрос» Киева о возможности поставок на Украину американского оружия. В тот же день в администрации Джо Байдена поддержали вступление Украины в НАТО.

Напомним, 21 апреля в Госдепе США пообещали Украине оружие «для защиты от российской агрессии». Днем ранее в Киеве сообщили, что США решили выделить Украине миллионы долларов на «противодействие российской агрессии». После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне.

Ранее в апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине. Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В МИД подчеркивали, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». В Совфеде предостерегали Украину от военных авантюр при покровительстве США.