Песков ответил на вопрос о «работе» Петрова и Боширова на Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя сообщения Bellingcat о якобы работе Александра Петрова и Руслана Боширова на Кремль, что ему неизвестно, чтобы они работали в администрации президента, там нет подразделения, занимающегося спортивным питанием.

Песков заявил, что не располагает такой информацией, и отметил, что «в целом в Кремле работать невозможно», это «историческое здание, наследие ЮНЕСКО». В нем располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента, передает РИА «Новости».

«Мне также не известно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием», – добавил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, подозревавшиеся Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов заявляли ранее, что заняты в фитнес-индустрии, в частности, в сфере спортивного питания.

Ранее болгарский журналист-расследователь группы Bellingcat Христо Грозев сообщил в интервью изданию Novinky.cz, что, по его данным, Боширов и Петров «получили новую работу, потому что больше не могут работать шпионами», передает «Комсомольская правда». По его словам, они «важные представители Кремля, так сказать, для разных (российских) регионов».

До этого Песков назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, добавив, что Кремль не будут анализировать их, как и проверять, пересекали ли россияне границу.