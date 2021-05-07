Мнение: 7 лет борьбы с олигархами

7 лет борьбы с олигархами

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, посетив Украину, заявил, что главными проблемами Украины являются Россия, коррупция и олигархи: «Властям Украины необходимо сконцентрироваться на борьбе с коррупцией и олигархами, являющимися внутренней угрозой для развития страны. Внутренняя угроза для Украины — это коррупция и олигархи, то есть мощные люди, которые преследуют собственные узкие интересы незаконными методами за счет народа Украины. Поэтому борьба с коррупцией — это один из ключевых вопросов для украинского народа и решающий для улучшения его жизни».

Риторика практически майдановская, ведь если вы еще не забыли, то евромайдан был против коррупции и олигархов. Правда, спустя 7 лет «демократического развития» выясняется, что коррупция и олигархи никуда не исчезли и по-прежнему являются «внутренней угрозой для Украины». Никак демократические власти при поддержке США с ними не совладают.

Разумеется, главное тут не упоминать о том, что после евромайдана Украиной управлял поставленный США олигарх Порошенко, который отметился вопиющей коррупцией, за которую его хотел посадить нынешний зиц-президент Зеленский, которого продвинул на должность другой украинский олигарх Коломойский. Правда, Порошенко никто не посадил, что не удивительно, так как «борьба с коррупцией и олигархией» на Украине – это не про посадки олигархи и коррупционеров. Да и как можно посадить олигарха Порошенко за коррупцию, если именно при Порошенко в коррупционных схемах на Украине участвовало семейство Байденов, которому последствия дела «Бурисмы» до сих пор аукаются? Не может же Байден требовать расследования против самого себя и своих подельников.

При этом при самом Зеленском олигарх Ахметов фактически захватил контроль над правительством Украины, поставив премьер-министром своего человека, а также подмяв под себя энергетический рынок. Как видим, евромайдан совсем не привел к «победе над олигархами». Наоборот, евромайдан закончился триумфом олигархов. После евромайдана Украиной «управлял» (в рамках дозволенного США) сначала олигарх, а затем ставленник олигарха. Нынешним премьер-министром Украины является ставленник еще одного олигарха. И вот, Блинкен заявляет, что олигархи являются одной из двух главных внутренних угроз для Украины. Фактически, тут он сказал правду, хотя, конечно же, он совсем не это имел в виду. В рамках тезиса Блинкена Порошенко, Коломойский, Ахметов и их ставленники являются одной из двух главных угроз для Украины.

При этом США, покрывая всех этих деятелей и дозволяя им и их ставленникам управлять Украиной, фактически способствуют тому, чтобы эта угроза для Украины оставалась перманентной, ведь, рассказывая о необходимости борьбы с олигархами, США этих же самых олигархов и поддерживают, поскольку главный критерий для США – готовность олигарха подчиняться внешнему контуру управления и не противодействовать деятельности США на Украине, что также требует лояльности колониальной администрации – сначала Порошенко, а затем Зеленского.

Тем олигархам, которые не понимают этих правил игры, все доходчиво объясняют путем вызова на ковер в посольство США или же путем звонков из Вашингтона. Наиболее ярко это проявилось в 2015-м году, когда Коломойский, получив необходимые «сигналы» из США, мгновенно капитулировал перед Порошенко. Уже при Зеленском можно увидеть, как гонениям подвергся все тот же Коломойский, который продвинул Зеленского на пост президента Украины, но не смог добиться благожелательного отношения со стороны администрации Байдена, отчего сейчас и страдает.

Это же касается и олигарха Медведчука, который слишком сильно заглядывался на Россию, что с точки зрения внешнего контура управления неприемлемо. Вот Ахметов – правильный олигарх, во всем деятельность США поддерживает, колониальную администрацию поддерживает и молча стрижет бабки с украинского населения, против чего ни США, ни Зеленский не возражают, потому что такие олигархи нужны и полезны. Вот такая вот борьба с олигархами на Украине.

И с коррупцией та же история. На фоне рассказов о коррупции времен Януковича с 2014-го года уровень коррупционных преступлений вырос многократно, и уже к концу президентства Порошенко в коррупционных преступлениях обвиняли большую часть украинского «руководства». Зеленский в своих предвыборных обещаниях обещал всех коррупционеров посадить, начиная с Порошенко и заканчивая «Свинарчуками». Но выборы прошли, и так, по большому счету, никого не посадили, а некоторых из тех немногих, кого хотя бы закрыли, позднее выпустили.

И если вы уже понимаете логику «борьбы с олигархами» на Украине, вы без труда поймете логику «борьбы с коррупций». Если коррупционер готов содействовать колониальной администрации и не противодействовать внешнему контуру управления, то ему, по большому счету, ничего не грозит, потому что таких «патриотов Украины» никак нельзя сажать, ведь это наверняка происки Кремля. Но вот если какой-нибудь чиновников где-то начнет мешать колониальной администрации или, тем более, внешнему контуру управления, вот тут «борьба с коррупцией» развернется во всю ширь, для чего будет использован орган внешнего контроля – НАБУ, которым руководит человек-функция, обслуживающий интересы внешнего контура управления. Задача этого органа – не победить коррупцию на Украине, а обеспечить лояльность чиновников, судей, силовиков, которых в случае чего можно легко обвинить в коррупционных преступлениях, тем более, что там зачастую даже не надо что-то придумывать, так как Украина давно и успешно находится в числе мировых лидеров по размерам коррупции.

Смысл «борьбы с коррупцией» на Украине заключается в том, чтобы под вывеской этой борьбы обеспечивать лояльность госслужащих всех уровней. При этом ключевой фактор – это не то, берет или не берет человек взятки, а то, лоялен он или нелоялен. Поэтому Блинкен снова рассказывает про «угрозу коррупции», борьбой с которой США на Украине занимаются уже 7 лет. 7 лет, Карл! Ведь уже нет никакого Януковича, нет Азарова с Рыбаком и Клюевым, а коррупция почему-то никуда не делась. Видимо, это как-то связано с олигархами и США.

Хотя, конечно же, если это никак невозможно будет объяснить, виновный ясен – это, конечно же, Россия, которая мешает победить коррупцию на Украине и устранить украинских олигархов. Вот США хотели бы их устранить и победить, но коварная Россия мешает. Это сразу все объясняет и помогает и дальше эффективно и настойчиво бороться с коррупцией и олигархами на Украине. В этом деле главное – процесс, а не результат. То, что этот процесс осуществляется за счет Украины – это одно из главных достижений евромайдана, его главная перемога.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/ukraina/7-let-borby-s-oligarkhami/ – цинк

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