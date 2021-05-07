 

Топалов попал в больницу вслед за Тодоренко

07.05.2021, 3:34, Новости дня
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Певец Влад Топалов оказался в больнице вслед за своей женой, телеведущей Региной Тодоренко. Причину госпитализации он не назвал.

В Instagram он опубликовал несколько фотографий и видео из больничной палаты. В одном из роликов он похвалил больничный кисель. «Это официально самый вкусный кисель, который я когда-либо в жизни пил. Просто самый вкусный кисель. Мне кажется, что в этом киселе какие-то божественные частички», – сообщил Топалов.

Тодоренко ранее также разместила «сторис» из клиники. По ее словам, ей необходимо провести в больнице какое-то время. При этом телеведущая не уточнила, почему ее госпитализировали, однако отметила, что «все будет хорошо», передает «Рамблер».

В конце прошлого года Тодоренко госпитализировали в Индонезии из-за травмы, полученной во время занятия серфингом.



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