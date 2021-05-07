Мнение: Георгиевская лента и идиоты
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В Смоленске развернули самую большую в мире Георгиевскую ленту.
Представители Книги рекордов Гиннеса произвели замеры и установили, что ширина ленты – 7 метров, а длина – 300.
После замеров ленту свернули…
Какому недоумку пришла в голову идея впихнуть Георгиевску ленту в Книгу рекордов Гиннеса?
Чтобы этот рекорд был рядышком с самым большим количеством кружек с пивом, которую несет официантка.
Или с самой длинной бородой.
Или с самыми длинными лыжами.
Или я чего-то не понимаю? И отныне Смоленск – не только Город-герой, но еще и город-рекордсмен? И у жителей Смоленска появился еще один повод для гордости?
Фотографии отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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