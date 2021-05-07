 

Мнение: Георгиевская лента и идиоты

07.05.2021, 3:30, Разное
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В Смоленске развернули самую большую в мире Георгиевскую ленту.

Представители Книги рекордов Гиннеса произвели замеры и установили, что ширина ленты – 7 метров, а длина – 300.

После замеров ленту свернули…

Какому недоумку пришла в голову идея впихнуть Георгиевску ленту в Книгу рекордов Гиннеса?

Чтобы этот рекорд  был рядышком с самым большим количеством кружек с пивом, которую несет официантка.

Или с самой длинной бородой.

Или с  самыми длинными лыжами.

Или я чего-то не понимаю? И отныне Смоленск – не только Город-герой, но еще и город-рекордсмен?  И у жителей Смоленска появился еще один повод для гордости?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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