Власти Беларуси устроили «театрализованную реконструкцию» сожжения людей

В Витебской области 6 мая на месте сожженной во время нацистской оккупации деревни Шуневка власти устроили «театрализованную историческую реконструкцию» «Помните, люди». Программу мероприятий по случаю Дня Победы опубликовала областная газета «Витебские вести».

Представление было организовано для учащихся гимназии города Полоцка и организаций Докшицкого района. На видео, которым поделился очевидец Александр Цвирко на своей странице в фейсбуке, заметно, как под звуки выстрелов и крики люди в военной форме Третьего рейха ведут женщин к мемориалу. После чего к ним из укрытия выходят другие участники представления в красных костюмах (видимо, они символизируют огонь) с красными лентами в обеих руках и начинают бегать вокруг женщин.

В звуковом ряде на видео, опубликованном очевидцем, также слышны слова на английском языке. В кадры попали только взрослые зрители.

Из программы, опубликованной «Витебскими вестями», следует, что власти области запланировали еще как минимум четыре театрализированных представления: театрализованное шествие «А память в сердце живет» в городе Толочин, праздничный театрализованный концерт «Великой Победе — Слава!» в городе Сенно, тематический театрализованный концерт «Нам не забыть победный май!» в городе Глубокое и театрализованное представление «Сияй в веках, Великая Победа!» в городе Верхнедвинск.

Тем временем, как передает издание Tut.by слова представителя Министерства труда и социальной защиты Беларуси, единовременных выплат ветеранам к 9 мая в этом году в стране не будет. В предыдущие два года выплаты для ветеранов были предусмотрены. В Беларуси, по официальным данным на 1 апреля этого года, 3337 ветеранов. Это на 1469 человек меньше, чем годом ранее.

Шуневка — мемориальный комплекс на месте одноименной деревни в Докшицком районе Витебской области. Мемориал был открыт 3 июля 1983 года. Основной монумент, расположенный в центре комплекса, — бронзовая фигура женщины-матери.

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