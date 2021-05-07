 

Блинкен ответил на вопрос о «красных линиях» в отношениях с Россией

07.05.2021, 2:40, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью радиостанции «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом) в ответ вопрос о наличии «красных линий» в отношениях с Россией выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы не говорят с миром с точки зрения «красных черт».

«Мы не говорим с точки зрения красных черт», – приводит ТАСС ответ госсекретаря США на вопрос о том, есть ли у США какие-либо «красные черты» по отношению к России.

«На карту поставлены две вещи, когда речь идет российской агрессии против Украины. Первое и самое главное – <…> права жителей Украины и их суверенитет, целостность ее (Украины) территории, их демократия. На кону также некоторые очень важные более широкие принципы, которые на самом деле действуют далеко за пределами Украины. Эти принципы включают в себя то, что понятие о наличии сферы влияния – это концепция, которая должна была уйти [в прошлое] после Второй мировой войны. Мы не принимаем принцип сфер влияния», – сообщил Блинкен.

Напомним, 21 апреля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией, подчеркнув, что «организаторы любых провокаций против РФ пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил, что в Кремле считают «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом.

Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь предупредил о готовности Москвы реагировать на любые попытки США пересечь «красные линии», а также подтвердил готовность РФ жить в условиях холодной войны. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД, раскрыл смысл «жестких сигналов» Западу в послании Путина.



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