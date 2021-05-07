Есть позитивные сигналы, что США помогут Украине с вакцинами от коронавируса – Кулеба

“Мы работаем с американской администрацией. Уверяю, что по линии МИД эта работа ведется – наше посольство в Вашингтоне работает – над тем, чтобы США помогли Украине с вакцинами. У нас есть уже положительные сигналы о том, что такая помощь будет. Мы над этим работаем”, – сказал он.

Кулеба не уточнил, на каких условиях и когда может поступить такая помощь.

“Когда цифры и даты будут согласованы, мы о них сообщим. Но сейчас идет переговорный процесс о том, когда это произойдет”, – сказал он.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca. 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac. 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech. С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По состоянию на 6 мая в Украине сделали почти 784 тыс. прививок против коронавируса, две дозы получило 419 человек.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко 6 мая заявил, что Национальный план вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине недовыполнен в четыре раза.

Украина получает вакцины в рамках программы COVAX бесплатно, также правительство заключило прямые контракты на поставки препаратов с производителями. По COVAX Киев рассчитывает получить 8 млн доз вакцины, поставки 20 млн доз ожидаются по договору с Pfizer, у Sinovac Biotech Минздрав закупил 1,9 млн доз вакцины. Также согласовано получение 12 млн доз препаратов AstraZeneca и Novavax (США), произведенных в Индии (первая партия AstraZeneca поступила в феврале).

США финансируют программу COVAX. Кроме этого, президент страны Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты передадут другим странам 10% вакцин, произведенных для США.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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