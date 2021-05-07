Кот Геращенко вместе с ним включился в прямой эфир и “мешал хвостом” давать комментарий. Видео

Он комментировал дело ветерана АТО Андрея Пекельного, который, защищаясь, смертельно ранил нападавшего. В это время на экране появился хвост животного (видимо, питомец взобрался на компьютер) и закрыл лицо замминистра, что вызвало смех самого Геращенко и гостей студии.

“Ой, как мило”, – отметила ведущая Наташа Влащенко и спросила, кто пытается попасть в эфир с замглавы МВД – кот или собака.

Геращенко показал рыжего кота, извинился за инцидент и отпустил его. “Мешает выступать”, – отметил замминистра.

Запись этого отрывка эфира журналистка обнародовала в Facebook.

видео

Видео: Наташа Влащенко / Facebook



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—