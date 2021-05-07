 

Кот Геращенко вместе с ним включился в прямой эфир и “мешал хвостом” давать комментарий. Видео

07.05.2021, 2:12, Новости дня
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Он комментировал дело ветерана АТО Андрея Пекельного, который, защищаясь, смертельно ранил нападавшего. В это время на экране появился хвост животного (видимо, питомец взобрался на компьютер) и закрыл лицо замминистра, что вызвало смех самого Геращенко и гостей студии. 

“Ой, как мило”, – отметила ведущая Наташа Влащенко и спросила, кто пытается попасть в эфир с замглавы МВД – кот или собака.

Геращенко показал рыжего кота, извинился за инцидент и отпустил его. “Мешает выступать”, – отметил замминистра. 

Запись этого отрывка эфира журналистка обнародовала в Facebook. 

видео

Видео: Наташа Влащенко / Facebook


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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