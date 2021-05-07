Энергопотребление в РФ выросло на 4,9%

Потребление электроэнергии в РФ в апреле 2021 года составило 88,46 млрд кВт*ч, что на 4,92% больше аналогичного периода в 2020 году, сообщили в Министерстве энергетики России.

«Потребление электроэнергии в РФ в апреле возросло на 4,92% к аналогичному периоду прошлого года и составило 88,458 млрд кВт*ч», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, потребление энергии в РФ в январе – апреле текущего года на 4,2% превысило аналогичный показатель 2020 года и составило 390 млрд кВт*ч. Тем временем выработка электроэнергии возросла на 5,1%, до 398,2 млрд кВт*ч.

Ранее в Миниэнерго завяили, что не рассматривают предложение по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что у граждан РФ впервые появилась возможность не только покупать, но и продавать электроэнергию.