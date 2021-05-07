 

Энергопотребление в РФ выросло на 4,9%

07.05.2021, 1:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Потребление электроэнергии в РФ в апреле 2021 года составило 88,46 млрд кВт*ч, что на 4,92% больше аналогичного периода в 2020 году, сообщили в Министерстве энергетики России.

«Потребление электроэнергии в РФ в апреле возросло на 4,92% к аналогичному периоду прошлого года и составило 88,458 млрд кВт*ч», – передает ТАСС сообщение ведомства. 

По данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, потребление энергии в РФ в январе – апреле текущего года на 4,2% превысило аналогичный показатель 2020 года и составило 390 млрд кВт*ч. Тем временем выработка электроэнергии возросла на 5,1%, до 398,2 млрд кВт*ч.

Ранее в Миниэнерго завяили, что не рассматривают предложение по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов. 

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что у граждан РФ впервые появилась возможность не только покупать, но и продавать электроэнергию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.10 / Эксперты объяснили переход избирателей в США на досрочное голосование

02.10 / Названы сроки активации санкций ЕС по Белоруссии

29.04 / В Германии заявили о возможном участии РФ в переходе ФРГ к возобновляемым источникам энергии

18.11 / Экс-губернатор Мень не признал вину в хищении 700 млн рублей

09.12 / «Одноклассники» назвали самые обсуждаемые события и людей в 2020 году

12.03 / Вакцина Covishield действительна до июня, при нынешних темпах вакцинации использовать ее Украина не успеет – СМИ

22.03 / Жителям Сибири и Дальнего востока пообещали аномальное тепло

03.02 / В госбюджет поступило 5,2 млрд грн от продажи гособлигаций – Минфин Украины

26.07 / Мясников назвал ключевые параметры здоровья

28.02 / Штайнмайер – нельзя обрывать связь с Россией, ведь от неё зависит мир в Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика