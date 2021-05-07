Кадыров ответил на вопрос о желании стать президентом России

В РФ «самый лучший президент в мире», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о желании стать главой государства.

«Лучший президент, лучший человек. Мудрый политик, дальновидный и харизматичный. Поэтому, мы будем поддерживать нашего президента», – сказал Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram своего сына Адама.

Отвечая на вопрос о своих дальнейших планах, глава Чечни заявил, что намерен служить Всевышнему и своему народу. «Я раб Всевышнего и слуга своего народа, другого и не может быть», – резюмировал Кадыров.

Ранее главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира.