 

Кадыров ответил на вопрос о желании стать президентом России

07.05.2021, 1:24, Новости дня
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В РФ «самый лучший президент в мире», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о желании стать главой государства.

«Лучший президент, лучший человек. Мудрый политик, дальновидный и харизматичный. Поэтому, мы будем поддерживать нашего президента», – сказал Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram своего сына Адама.

Отвечая на вопрос о своих дальнейших планах, глава Чечни заявил, что намерен служить Всевышнему и своему народу. «Я раб Всевышнего и слуга своего народа, другого и не может быть», – резюмировал Кадыров.

Ранее главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира. 



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