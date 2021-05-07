 

Кулеба пообещал деэскалацию в Донбассе после визита Блинкена

07.05.2021, 1:24, Новости дня
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с утверждением, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев якобы приведет к деэскалации конфликта в Донбассе.

«Да, это приведет к определенной деэскалации [в Донбассе], но не к снятию угроз, это не будет полной деэскалацией», – приводит слова глава МИД Украины РИА «Новости».

«Мы обсудили, каким образом США могут мотивировать или влиять на Россию, чтобы она выполняла обязательства по «Минску» и не наращивала свою агрессию», – сообщил Кулеба в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

При этом он отметил, что детали этого разговора конфиденциальны. «Мы говорили [о том], в чем именно мы видим роль США, и госсекретарь [Энтони Блинкен] сказал, что они будут работать над теми вопросами, которые я поднял», – сказал глава МИД Украины.

По словам Кулебы, госсекретарь заверил его, что США не будут осуществлять никаких договоренностей по Киеву без участия Украины.

Накануне Блинкен в ответ на вопрос о возможности поставок на Украину американского оружия пообещал изучить «любой запрос» Киева. В тот же день в администрации Джо Байдена поддержали вступление Украины в НАТО.

Напомним, 21 апреля в Госдепе США пообещали Украине оружие «для защиты от российской агрессии». Днем ранее в Киеве сообщили, что США решили выделить Украине миллионы долларов на «противодействие российской агрессии». После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне.

13 апреля глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России», причем «не только для себя, но и для Запада». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине. В США пообещали продолжить военные поставки Украине, а также допустили увеличение числа американских военных на Украине.

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В МИД подчеркивали, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку».



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