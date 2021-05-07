Степанов рассказал, сколько вакцины от коронавируса Украина рассчитывает получить в мае

Министр отметил, что сроки поставок вакцин в Украину нарушены как по прямым контрактам, так и по договоренностям о поставках в рамках глобальной инициативы COVAX.

“Но сейчас поставки вакцин возобновились, мы ожидаем и Pfizer… Мы ожидаем поставки где-то до 20 мая, должно прийти до 500 тыс. доз вакцины”, – сказал министр.

Он добавил, что в мае Украина также ожидает 1 млн доз китайской вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech.

“Сегодня я встретился с владельцем Serum Institute of India, который пребывает с визитом в Украине… Он обещает, что в конце концов правительство Индии предоставит разрешение на экспорт вакцин, они полностью готовы экспортировать, закрывать тот контракт, который у нас есть: минимум 500 тыс. доз мы ожидаем в этом месяце”, – сказал министр.

Также 1,4 млн доз вакцины AstraZeneca ожидается в рамках инициативы COVAX.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca.

13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac.

18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech.

С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По состоянию на 6 мая в Украине сделали почти 784 тыс. прививок против коронавируса, две дозы получило 419 человек.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко 6 мая заявил, что Национальный план вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине недовыполнен в четыре раза.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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