 

Венецианская комиссия обнародовала заключение по одному из “судебных” законопроектов Зеленского. В ЦПК назвали вывод революционным

07.05.2021, 1:18, Новости дня
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Эксперты комиссии приветствовали обоснование законопроекта, но отметили, что он является “неполной мерой”, не предусматривает всеобъемлющего участия международных экспертов в процессе отбора и проверки на добропорядочность членов ВСП. 

Законопроект предусматривает создание Этического совета, трех членов которого должен номинировать Совет судей Украины, а еще трех – международные и иностранные организации, оказывающие Украине помощь в судебной реформе и борьбе с коррупцией.

В Венецианской комиссии подчеркнули, что не судьи, а независимые эксперты, номинированные международными партнерами, должны быть наделены решающей ролью в работе Этического совета. Решения совета должны приниматься большинством при поддержке как минимум двух независимых экспертов, считают в комиссии. 

Эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик в Facebook назвала вывод Венецианской комиссии революционным. 

“Такая позиция Венецианской комиссии, которая обычно отстаивает идею судейского самоуправления, является реакцией на многочисленные факты недостойного поведения представителей судебной власти Украины. Только в марте съезд судей избрал четырех новых членов ВСП без каких-либо конкурсов или проверок на добропорядочность. Трое из четырех избранных были включены в так называемый список заранее согласованных кандидатов, о чем стало известно накануне судейского голосования. Это еще раз показало зависимость украинских судей и неспособность к честному самоуправлению”, – написала она. 

Вывод Венецианская комиссия сделала по запросу, который спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подал 15 марта. 

https://www.facebook.com/halia.chyzhyk/posts/2518028588344020

Контекст:

Пакет “судебных” законопроектов президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду 15 февраля. 

Кроме проекта №5068, в были поданы законопроект №5067 “О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции” и №5069 “О внесении изменений в ст. 188³² Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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