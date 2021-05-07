 

Вакцина Pfizer/BioNTech эффективна против “британского” и “южноафриканского” штаммов коронавируса – ученые

07.05.2021, 1:18, Новости дня
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Применение вакцины предотвращает тяжелое развитие пневмонии, которая является  распространенным осложнением коронавирусной болезни.

Результаты исследования в Катаре 5 мая опубликовал журнал New England Journal of Medicine.

После вакцинации двумя дозами Pfizer иммунитет на “южноафриканский” штамм возник минимум у 72% участников. В случае с “британским” штаммом этот показатель достиг 87 – 89%. Учные  подчеркнули, что были случаи заболевания, но они проходили в легкой форме.

Работу израильских ученых опубликовал 5 мая The Lancet. Вакцина от Pfizer была эффективна протис “британского” штамма в 95% случаев. Среди вакцинированных в возрасте старше 85 лет этот показатель составил 94%.

Контекст:

Вакцина BNT162b2 стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее зарегистрировали и применяют в ряде стране, в частности в Великобритании, Канаде, США, Швеции, Швейцарии, Евросоюзе, Израиле.

31 марта Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков 12–15 лет. Вскоре после этого заявления Израиль сообщил о намерении вакцинировать подростков препаратом BNT162b2.

Вакцина Pfizer/BioNTech зарегистрирована в Украине с 23 февраля. Первую партию из 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX доставили в Украину 16 апреля. Прививки этим препаратом начали делать 18 апреля в домах престарелых.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире известно о циркуляции “британского”, “южноафриканского”, “бразильского”, “нигерийского” штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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