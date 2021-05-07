Почему Саева Пьеху не знает? – Личное мнение

Тиктокершу Дину Саеву хейтят в Сети за то, что она не знает, кто такие Стас и Эдита Пьеха, и путает живую актрису Хаматову с покойной поэтессой Ахматовой.



Фото: Соцсети

Пожалуй, выскажусь.

Люди, вы — в себе? С фига ли 20-летняя девчонка должна знать членов семьи Пьеха?

Что из себя представляет Стас, чтобы кто-то забивал его персоной себе голову? Ровным счётом ничего, не так ли?

А Эдита Станиславовна? Пела всегда плохо. Ни одной её песни я не помню. Помню только завивку на башке и балахоны в пол. Кто она такая, чтобы её знать? Легенда? Так у вас и Долина — легенда, и Пугачёва.

Вы кого угодно в легенды возведёте только лишь потому, что они настолько старые, что больше полувека мучают вас дурацкими песнями из ящика.

Нормальные, в моём понимании, люди ящик давно не смотрят, а уж поколение Саевой его и не смотрело никогда. Эти ребята не знают мир без Интернета и без айфона. Отстаньте от них со своей «Песней 89».

Да, тиктокерша Саева не в курсе, кто такой Игорь Крутой. И знаете, что? Я очень за неё рада.

К сожалению, я принадлежу к поколению, которым имена Крутого и Пьехи известны. Нам забивали голову говном из ящика, а мы это говно потребляли — от «Санта-Барбары» до «Песни года». Не повезло нам: у нас не было Интернета.

Да, Дина не знает главу Роснефти Игоря Сечина, но разве это заслуживает слова «опозорилась» в заголовках статей о ней?

Опозорилась она, когда взяла деньги за поздравление ветеранов с Днём победы, о чём я сразу и прямо написала.

А вот незнание Диной Сечина, Пьехи, Крутого — это никакой не позор и не невежество. Тыкать девчонку носом в эти фамилии и упрекать за то, что они ей ни о чём не говорят, — дебилизм чистой воды.

А что касается Ахматовой и Хаматовой, то я:

а) терпеть не могу стихоплётство в любом его проявлении, особенно — в проявлении Ахматовой. Я и Пушкина-то исключительно в прозе люблю, не говоря уже об истеричной, депрессивной стихоплётке Ахматовой,

бэ) против канонизации при жизни любого человека. Хаматова — пока живая, а, значит, не святая. Не знать её — не грех, не невежество и не позор. В конце концов, она — не Терешкова, которую Саева, к слову, знает.

Быть первой в истории человечества женщиной, полетевшей в космос, — это невероятно круто, это заслуживает места в головах любого поколения. Хотя и Терешкову забудут. Всех забывают.

Незабываемых нет. Вот вы свой род неистово продолжаете, а ваши имена будут забыты и могилы заброшены, скорее всего, уже правнуками. Если не внуками.

Так выглядит правда.

Вы чего к девчонке прицепились? Ну, не хочет она захламлять голову именами, которые вам известны. Правильно делает. Имеет право.

Согласны? Почему?

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