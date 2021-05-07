Telegraph – «мера предосторожности» — Британия отправила в Ла-Манш военные корабли после угроз Франции

Лондон решил отправить два патрульных корабля к острову Джерси. Британское правительство пошло на этот шаг после того, как недовольный поведением местных властей Париж пригрозил прервать электроснабжение региона, а французские рыбаки пообещали заблокировать его главный порт Сент-Хелиер, пишет The Daily Telegraph.



Reuters

Борис Джонсон приказал отправить два патрульных корабля Королевского ВМФ в Ла-Манш. Причиной стали опасения британского правительства, что французские рыбаки могут заблокировать Сент-Хелиер, главный порт острова Джерси, пишет The Daily Telegraph.

По словам издания, Министерство обороны Соединённого Королевства подтвердило, что в регионе будет дислоцировано дозорное судно Tamar, введённое в строй в прошлом году и оснащённое пулемётами. Затем к нему присоединится корабль Severn, который также уже находится на пути к острову.

Более 60 французских рыболовецких судов планируют прибыть в Сент-Хелиер в четверг в знак протеста против ограничения доступа к окружным водам. Рыбаки, возмущенные решением властей Джерси ввести новые ограничения, пригрозили поставить остров «на колени», отмечает The Daily Telegraph.

Представители Даунинг-стрит призвали стороны разрядить обстановку и начать конструктивный диалог. «Премьер-министр подчеркнул свою непоколебимую поддержку Джерси. По его словам, любая блокада будет совершенно неоправданной», — отметили в правительстве Джонсона, назвав отправку патрульных кораблей «мерой предосторожности».

Скандал начался во вторник, когда французский министр моря Анник Жирарден заявила, что её страна готова сократить поставки электроэнергии на Джерси, если его власти не смягчат своей позиции относительно доступа к британским водам. Остров, который получает 95% своей энергии из Франции, предоставил разрешение только 41 французскому рыболовному судну, хотя заявку на получение лицензии подали 344 корабля, напоминает издание.

Париж также обвиняет власти острова в одностороннем принятии новых условий, выходящих за рамки сделки по брекситу. Они ограничивают передвижение, время пребывания и инструметарий французских рыболовецких судов, поясняет The Daily Telegraph.

«По общему мнению, правительство Джерси оскорбило нас», — заявил изданию член комитета по рыболовству Нормандии Дидье Легелинель. По его словам, он не может остановить флотилию «разъярённых» французов, которые стремятся заблокировать Сент-Хелиер.

«Мы сталкиваемся с людьми, которым нельзя доверять. Джерси захватили экстремисты, которые хотят ограничить доступ Франции к рыболовству и получить прибыль от брексита», — предположил глава объединенного морского ведомства Нормандии и Бретани Давид Селлам. «Мы готовы к войне. При необходимости мы можем поставить Джерси на колени», — предупредил он.

«Провокационная» угроза Парижа прекратить электроснабжение Джерси возмутила Лондон. В

правительстве Джонсона пришли к выводу, что французские власти ведут себя хуже нацистских оккупантов. «По крайней мере, когда немцы вторглись, они не отключали электричество», — заявил Daily Telegraph источник.

По информации издания, Соединённое Королевство разрабатывает планы ответных действий и пересматривает свои энергетические связи с Францией после её попыток «использовать экспорт электричества в качестве оружия». В британском правительстве изучают возможность проложить силовые кабели в направлении Нидерландов, которые теперь рассматривается в качестве более надёжного партнёра.